Sono altri che devono fermarsi | Zelensky risponde al Papa

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il presidente ucraino Volodymyrparla dopo l'intervista delalla Radiotelevisione svizzera durante la quale,ndo a una domanda sulla guerra in Ucraina, aveva elogiato "chi ha il coraggio della bandiera bianca, di negoziare". "Gli assassini e i torturatori russi non si spostano più in Europa solo perchétrattenuti dagli ucraini con le armi in pugno e sotto la bandiera blu e gialla", ha affermato. "In Ucraina - ha aggiunto - molti muri di case e chiese, un tempo bianchi,ora bruciati e rovinati dalle granate russe. E questo parla in modo molto eloquente di chi deveperché la guerra finisca".