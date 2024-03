Snik protegge la pelle e il pianeta con creme | oli e confezioni green

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) IL SEGRETO DELLA BELLEZZA? "La cura che mettiamo nel realizzare prodotti che rispettano lae la proteggono, ma che nel farlo rispettano anche l’ambiente. Abbiamo sempre sognato in grande, anche quando eravamo piccolissimi. Pensiamo che il modo in cui nasce un cosmetico e la cura che si ha nella parte creativa, come in quella della realizzazione, siano alla base di un buon risultato. L’idea con cui un prodotto nasce la devi perseguire in tutte le fasi di produzione che arrivano fino al momento in cui viene utilizzato sullae anche dopo, quando il prodotto si lava via o, finito, diventa un contenitore vuoto". Nato nel 1959 quando il marchioè diventato sinonimo di prodotti di altissima qualità in particolare nel campo dei solari ed oggi è sinonimo di una squadra di giovani guidati dall’amministratore Valerio Coscia, ...