Snapdragon X Elite sarà potente ma non economico | il Galaxy Book 4 Edge costerà circa 1800 euro

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a dday©

Secondo indiscrezioni Microsoft potrebbe annunciare la nuova gamma hardware pronta per l’IA il 21 marzo . Tra questi ci sarebbe anche un modello pronto a far debuttare il nuovo processore ... (dday)

Secondo indiscrezioni Microsoft potrebbe annunciare la nuova gamma hardware pronta per l’IA il 21 marzo . Tra questi ci sarebbe anche un modello pronto a far debuttare il nuovo processore ... (dday)

Samsung Galaxy Book 4 Edge su Geekbench con SoC Snapdragon X Elite: Samsung Galaxy Book 4 Edge su Geekbench con SoC Snapdragon X Elite: Samsung ha recentemente introdotto sul mercato la tanto attesa serie Galaxy Book 4, equipaggiata con CPU Intel Core Ultra 7. Tuttavia, ora una nuova variante denominata Galaxy Book 4 “Edge” è apparsa ...

Samsung Galaxy Book4 Edge: prezzi, prestazioni e specifiche emergono per il primo rivale di Qualcomm Snapdragon X Elite e Apple MacBook: Samsung Galaxy Book4 Edge: prezzi, prestazioni e specifiche emergono per il primo rivale di Qualcomm Snapdragon X Elite e Apple MacBook: Sono emersi online i primi dettagli della prima macchina di Samsung alimentata da Snapdragon X Elite. Sembra che il dispositivo arriverà nel corso dell'anno con il nome di Galaxy Book4 Edge e con un p ...

Snapdragon X, clamoroso leak: non ci sarà solo l'Elite, previsti 8 chip: Snapdragon X, clamoroso leak: non ci sarà solo l'Elite, previsti 8 chip: Snapdragon X sarà una famiglia e non solo un processore, il chiacchierato Elite. Ben 8 CPU al centro dell'ultimo leak.