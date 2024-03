Slavia Praga-Milan | probabili formazioni e dove vederla

(Di lunedì 11 marzo 2024) Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2023/2024. Il 4-2 acquisito all’andata dai rossoneri è sicuramente un buon vantaggio, ma non deve illudere visto che i cechi tra le mura casalinghe possono dare filo da torcere a chiunque.si giocherà giovedì 14 marzo 2024 alle ore 18.45 presso l’Eden Park di Arena: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Servirà il miglior Diavolo per staccare il pass per i quarti di finale, dato che all’andata non ha saputo sfruttare pienamente l’inferiorità numerica degli avversari che sono riusciti a segnare due reti. La squadra di Pioli vuole arrivare fino in fondo ed alzare questo trofeo continentale che ancora manca nella sua ricca bacheca. Il morale è molto alto avendo scavalcato la Juventus al ...

