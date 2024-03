Sinner-Sonego affrontano due specialisti del doppio a Indian Wells | test dal sapore olimpico ma…

(Di lunedì 11 marzo 2024) Jannike Lorenzotorneranno nuovamente in scena nella serata italiana per affrontare un incontro complicato nel tabellone deldel Masters1000 di. I rivali compongono una coppia collaudata del circuito ATP, si parla dello spagnolo Marcel Granollers e dell’argentino Horacio Zeballos, n.5 del seeding. Il duo formato dall’altoatesino e dal piemontese, dopo i trionfi della Coppa Davis a Malaga, rappresenta un progetto non solo in funzione dell’impegno nella competizione citata, ma anche in ottica olimpica. Per quanto fatto vedere all’esordio in California, contro i russi Rublev e Khachanov, ci sono ottime indicazioni. Viste le qualità dei rivali odierni questo potrebbe essere unprobante per la bontà deltricolore, così ...

