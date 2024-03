Sinner-Shelton | Indian Wells 2024 | dove vederla in diretta tv

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nuova grande sfida per Jannik. Martedì 12 marzo, negli ottavi di finale del torneo di, il campione altoatesino affronta l'americano Ben. Jannik, in questa avventura sul cemento californiano, ha sinora mostrato il suo ottimo stato di forma avendo autorevolmente la...

Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale sia nel torneo di singolare che in quello di doppio del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells : oggi, lunedì 11 marzo, l’azzurro giocherà ... (oasport)

Quando gioca Sinner contro Shelton a Indian Wells: dove vedere il match in tv e streaming: Quando gioca Sinner contro Shelton a Indian Wells: dove vedere il match in tv e streaming: Imbattuto da 17 partite, la striscia più lunga mai infilata da un tennista italiano, Jannik Sinner proverà ad allungarla ancora negli ottavi di Indian Wells, il ‘quinto slam’ come è ribattezzato il to ...

Ben Shelton, chi è il tennista statunitense che affronterà Sinner a Indian Wells: Ben Shelton, chi è il tennista statunitense che affronterà Sinner a Indian Wells: Sarà Ben Shelton il prossimo avversario di Jannik Sinner a Indian Wells. I due si sfideranno negli ottavi di finale del torneo californiano; l'azzurro ha avuto la meglio su Struff, ...

Sinner-Shelton, a che ora si gioca e dove vedere la partita (tv e streaming) di Indian Wells: Sinner-Shelton, a che ora si gioca e dove vedere la partita (tv e streaming) di Indian Wells: Dominio di Jannik Sinner nel terzo turno di Indian Wells. L'azzurro, dopo aver vinto nel secondo turno contro Kokkinakis, ha superato agevolmente Jan-Lennard Struff in due set (6-3, 6-4) ...