Sinner non patisce il tennis atipico di Struff e accede in scioltezza agli ottavi ad Indian Wells

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tutto come da copione. Jannik(n.3 del mondo) vince in maniera autorevole nel terzo turno del Masters1000 dicontro il tedesco Jan-Lennard(n.25 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 14 minuti di partita. Un match ben gestito dall’altoatesino che ha saputo adattarsi aldel suo avversario.ha cercato spesso di accorciare gli scambi, venendo a rete, ma Jannik si è fatto trovare pronto con il passante. Qualificazionedi finale dove il 22enne di Sesto Pusteria se la vedrà con il vincente tra l’americano Ben Shelton e l’argentino Francisco Cerundolo. Sono 17 le vittorie consecutive per ilta tricolore. Nel primo set l’avvio per il n.3 ATP è un ...

