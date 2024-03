Sinner fa 17 di fila | battuto il record di Panatta E nei 1000 solo Nadal e Djokovic hanno fatto meglio di lui

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 11 marzo 2024) Jannikcontinua a vincere e a scrivere, per quanto riguarda il tennis italiano e non. Ancora imin questo 2024, al terzo turno del Mastersdi Indian Wells 2024 è arrivata la sua diciassettesima vittoria consecutiva nel circuito, a testimonianza dell’ottimo momento di forma ma anche del suo incredibile talento. All’apparenza un normale successo di routine contro Struff, in realtà – numeri alla mano – è stato qualcosa di più. Proprio perché si tratta della vittoria numero 17 di, gli permette di staccare Adriano(che in carriera si era fermato massimo a 16) e stabilire dunque il nuovo primato italiano. Inoltre, si trattava del 75° match in carriera chedisputava a livello di Masters. ...