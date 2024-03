Sinner confessa | «Quando correvo sugli sci avevo paura di andare sulle discese»

(Di lunedì 11 marzo 2024) Janniksi prende di forza il pass per gli ottavi di finale a Indian Wells: il campione degli Australian Open ha battuto il tedesco Jan-Lennard Struff, n°25 del ranking, con i parziali di 6-3, 6-4. Per l’azzurro, alla 17^ vittoria consecutiva (battuto il record italiano di Panatta), martedì ci sarà Shelton. In conferenza a Indian Wells,ha spiegato che momento sta vivendo: Cosa è cambiato rispetto al passato? «Beh, in primo luogo bisogna ascoltare ciò che ti consigliano i tuoi coach e io lo faccio ogni volta. Poi è molto importante il proprio istinto in campo, ognuno fa quello che si sente e posso dire che in questo momento sto giocando con grande fiducia. Dall’altro lato sto molto attento, sono consapevole che la sfida può cambiare subito, anche nel secondo set ho rischiato di dover ripartire daccapo e quindi si tratta di fare sempre ...

Sinner rivela: i consigli di Tomba e le chat con Chiellini e Valentino Rossi: Sinner rivela: i consigli di Tomba e le chat con Chiellini e Valentino Rossi: "Tomba mi ha consigliato di fare attenzione alle persone che ho intorno - confessa Sinner - mi ha consigliato di scegliere bene la compagnia, perché sono le persone che ti accompagneranno per tutta la ...

Jannik Sinner confessa: "Ho detto no a tante cose, il tennis è la priorità": Jannik Sinner confessa: "Ho detto no a tante cose, il tennis è la priorità": The Post Jannik Sinner confessa: "Ho detto no a tante cose, il tennis è la priorità" appeared first on Tennis World Italia ...

Jannik Sinner confessa: "Ho detto no a tante cose, il tennis è la priorità": Jannik Sinner confessa: "Ho detto no a tante cose, il tennis è la priorità": Un concentrato Jannik Sinner è pronto al debutto nell'Atp 500 olandese, a oltre due settimane di distanza da quella magica finale di Melbourne. L'altoatesino, da come sta affrontando questi ...