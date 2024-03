Sinner batte Struff e vola agli ottavi a Indian Wells

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 11 marzo 2024)(USA) (ITALPRESS) – Janniknon si ferma più. Il 22enne tennista altoatesino, numero 3 del ranking mondiale e del tabellone, supera al terzo turno nella notte italiana, per 6-3 6-4, il tedesco Jan-Lennard, raggiunge almeno gliper la quarta volta in quattro partecipazioni al BNP Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione all’Garden (duro, Plexipave – montepremi 9.495.555 dollari). L’azzurro infila così la 17esima vittoria consecutiva: è la serie di successi più lunga per un italiano nel tennis maschile. “Abbiamo preparato bene il match – le parole a caldo del talento di San Candido – Penso di aver servito molto bene sotto pressione e di avere anche risposto bene”. Affrontare un avversario come ...