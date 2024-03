Sinner annichilisce Struff e centra il record | ingiocabile | occhio a questo punto | Video

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il solito, implacabile Jannik: l'azzurro numero 3 del ranking Atp accede senza problemi agli ottavi del Masters 1000 di Indian Wells e risponde a modo suo allo spagnolo Carlos Alcaraz, di cui punta la seconda posizione nella classifica mondiale. Per Jannik un nuovo: 17esima vittoria consecutiva (ultima sconfitta contro Djokovic a dicembre in finale delle Atp Finals a Torino), si tratta della striscia più lunga della storia per un tennista italiano. Superato (ancora una volta) Adriano Panatta. Dopo la netta vittoria all'esordio contro Thanasi Kokkinakis, l'altoatesino ha liquidato al 3° turno il tedesco Jan-Lennard, numero 25 al mondo in due set: 6-3, 6-4 e 1h14' di gioco. Primo set chiuso in 32'. Dopo aver salvato una palla break "il Rosso" di San Candido piazza il break al quarto game (3-1). Un solo ...

