Silicon Box Singapore investe 3 | 2 miliardi in Italia Costruirà uno stabilimento di semiconduttori nel Nord del paese

(Di lunedì 11 marzo 2024) La società diBox, di, investirà 3,2di euro (3,5di dollari) inper costruire una fabbrica di chip neldel. Lo hanno annunciato il ministro del made in Italy Adolfo Urso e l’amministratore delegato della società Byung Joon Han. “I recenti sconvolgimenti globali – ha dichiarato Urso – sottolineano la necessità di costruire una catena di approvvigionamento più resiliente per iin Europa. Il governo mette i chip e la microelettronica al centro delle priorità strategiche. Questa iniziativa testimonia ancora una volta che siamo in grado di attrarre gli interessi dei player tecnologici globali e che l’è in corsa per ricoprire una ...

