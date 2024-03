Silicon Box investe in Italia | 3 miliardi per la produzione di circuiti chiplet

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato da Adolfo Urso, ha annunciato che la startupBox, specializzata nelladiall’avanguardia, investirà 3.2di euro per aprire il suo primo impianto all’estero nel Nord. Il nuovo impianto permetterà di creare 1.600 nuovi posti di lavoro. Per l’azienda rappresenta un impegno significativo, ma l’accordo è soprattutto un passo avanti importante anche per la strategia europea di riduzione della dipendenza dai fornitori stranieri di semiconduttori. La carenza globale di chip è stata aggravata dagli effetti della pandemia di coronavirus e dalla crisi dei commerci globali. Questi due fenomeni hanno colpito pesantemente i Paesi europei, portando a un accordo (Chips Act) nel quale le istituzioni europee si sono ...

