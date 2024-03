Siamo sul filo di lana Le profezie di Fassino colpiscono ancora

(Di lunedì 11 marzo 2024) Soltanto pochi giorni fa lo storico leader della sinistra si era lanciato in una (ennesima) profezia sul voto di ieri che però non ha portato molta fortuna: "La destra è battibile, la competizione è apertissima"

Regione Lombardia smentisce la storia della paziente oncologica che ha dovuto pagare gli esami clinici per non aspettare fine 2025. La Cgil replica : "Siamo sconcertati".Continua a leggere (fanpage)

L’Italia dell’ Atletica si sta esaltando in questo ultimo periodo, in attesa dell’arrivo definitivo con la maglia tricolore della stella del salto triplo Andy Diaz . Il nativo cubano, italiano dal ... (oasport)

Back to Forbes.com: Back to Forbes.com: Sul sito di recensioni pubbliche Trustpilot, UnipolSai non vanta un’ottima reputazione: nel momento in cui scriviamo, le valutazioni degli utenti hanno prodotto un punteggio di 1,3 su 5 sulla base di ...

IBAN: cos’è e come funziona: IBAN: cos’è e come funziona: Nota della redazione: Forbes Advisor potrebbe guadagnare una commissione sulle vendite realizzate dai partner grazie ai link contenuti in questa pagina. Le opinioni e le valutazioni dei nostri redatto ...

Malagò e la situazione stadi in Italia: «Non siamo mai arrivati a un punto così basso. La soluzione potrebbe essere questa»: Malagò e la situazione stadi in Italia: «Non Siamo mai arrivati a un punto così basso. La soluzione potrebbe essere questa»: Malagò e la situazione stadi in Italia: «Non Siamo mai arrivati a un punto così basso. La soluzione potrebbe essere questa». Le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato della situazio ...