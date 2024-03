Si rifiuta di dare le proprie generalità | uomo denunciato in stato di libertà

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’deferito indiunin quanto si erato di declinare leed oltraggiava pubblicamente gli agenti della Polizia Municipale. L’episodio è avvenuto lo scorso 23 febbraio in un controllo stradale degli agenti della Municipale diretti dal comandante Pasquale Pugliese. L’, secondo l’accusa, aveva offeso l’onore e il decoro del Corpo della Polizia Municipale oltraggiandoli in maniera pubblica. La persona coinvolta e sottoposta ad indagini, è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Anziana di 83 anni si rifiuta di dare l'elemosina a un senzatetto, lui la picchia con una stampella: Anziana di 83 anni si rifiuta di dare l'elemosina a un senzatetto, lui la picchia con una stampella: Presa a bastonate da un clochard per non avergli dato una moneta. Una signora di 83 anni ha denunciato di essere stata aggredita a Milano, in zona Sant’Ambrogio nei ...

