Shock per il giocatore di Serie A | furto in casa durante la gara

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nella scorsa giornata diA,Atalanta-Bologna, un calciatore è stato vittima di unnella propria abitazione. Il weekend della 28° giornata diA è quasi giunto al termine, con l’ultimo match che si disputerà domani, lunedì 11 marzo, alle ore 20:45. L’Inter ha confermato l’ottimo momento di forma contro il Bologna, vincendo al Dall’Ara per 1 a 0 grazie al gol di Bisseck e allungando in classifica sulla Juventus, che questo pomeriggio ha pareggiato allo Stadium contro l’Atalanta. Il Milan ha ottenuto i tre punti della vittoria sull’Empoli a San Siro, sorpassando di fatto i bianconeri e portandosi a +1. Il Napoli ha ottenuto un pareggio al Maradona, mentre Sassuolo e Cagliari hanno spuntato i match salvezza rispettivamente su Frosinone e Salernitana. 3 punti conquistati anche dal Monza sul Genoa, ...

Controller wireless per Xbox: SUPER sconto del 18%: Clicca QUI per non perdere l'occasione Non perdere l'occasione di migliorare la tua esperienza di gioco con il controller wireless per Xbox - Shock Blue . Approfitta del super sconto del 18% e porta ...

La rivelazione shock del fratello di Diana Spencer: "Io vittima di abusi sessuali a scuola. Vi racconto il mio inferno di quando ero bambino": "Un vero e proprio inferno", così Earl definisce infatti gli anni in quella scuola privata rinomata per essere d'èlite, in cui è stato dagli 8 ai 13 anni. La scuola in questione ha replicato su ...

Caressa elogia Gaetano: «ha cambiato le sorti del Cagliari»: Caressa elogia Gaetano: «ha cambiato le sorti del Cagliari»: Il commento di Caressa al club di Sky mentre mostra il gol di Cagliari-Salernitana: «Gaetano sta facendo benissimo» ...

Francesco Camarda e il Milan: shock arriva l’Inter: Francesco Camarda e il Milan: Shock arriva l’Inter: L’Inter, come altre squadre italiane interessate, dovrebbe quindi trovare un accordo ora, per poter accogliere il giovane attaccante solo nei prossimi mesi, seguendo le ultime normative.

Episodio shock a Lecce: espulso D’Aversa per una testata contro un avversario: Episodio Shock a Lecce: espulso D’Aversa per una testata contro un avversario: Non sono entrato in campo per dare una testata, sono andato a salutare Baroni e poi volevo evitare che i miei giocatori prendessero qualche squalifica pesante. Henry si è avvicinato, ma la mia ...