Sette squadre in tre punti | la lotta salvezza non concede colpi di testa Vero D’Aversa?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Fischio finale. Gli animi si scaldano. L’allenatore entra in campo e dà unata (o almeno ci prova) all’attaccante avversario. Scene da terza categoria, di quelle che si leggono increduli nei comunicati dei giudici sportivi di periferia. Invece è tuttoed è successo in diretta tv in Serie A. Semplicemente inaccettabile. Infattiha pagato a caro prezzo la sua follia. Non siamo qui per colpevolizzare il tecnico del Lecce. Ha perso la(letteralmente), si è scusato. Non è bastato. La società ha preso le distanze dal suo allenatore con un comunicato ufficiale e lo ha esonerato. Una scelta inevitabile, non solo per la gravità del gesto. La squalifica conseguente, che non potrà che essere esemplare, avrebbe privato i giallorossi del loro mister per buona parte del finale del campionato, in un momento ...