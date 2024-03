(Di lunedì 11 marzo 2024)San Giovanni (Milano), 11 marzo 2024 – La storia dell’universo femminile raccontata da venti bambole, che raffigurano altrettanteprovenienti da diverse parti del mondo, in un viaggio rappresentativo della condizione femminile di oggi e di ieri, trache hanno lottato per i loro diritti,i pregiudizi,lasubita o le umiliazioni. Dopo gli stabilimenti di Bologna, Savigliano, Vado Ligure e Valmadrera, all’diSan Giovanni è statata oggi, lunedì 11 marzo, “Laugh!” (Sorridi!) a cura dell’artista Monica Pirone. Un’iniziativa per la sensibilizzazione sulladi genere, che ha visto anche un convegno con istituzioni, forze dell’ordine e associazioni del ...

Sesto, Alstom inaugura una mostra contro la violenza sulle donne: Sesto, Alstom inaugura una mostra contro la violenza sulle donne: Il progetto "Laugh!" dell'artista Monica Pirone arriva nello stabilimento milanese dopo un tour in tutta Italia. Dal 2018 a oggi sono stati 1.100 gli ammonimenti emessi dalla Questura di Milano: a gen ...

Il primo treno a idrogeno Alstom è pronto per i test in Germania: Il primo treno a idrogeno Alstom è pronto per i test in Germania: E' partito alla volta di Salzigitter il primo treno d’Italia alimentato a idrogeno Alstom per la linea Brescia-Iseo-Edolo ...

L'azienda lecchese che ospita un'importante mostra contro la violenza sulle donne: L'azienda lecchese che ospita un'importante mostra contro la violenza sulle donne: Inaugurata allo stabilimento Alstom di Valmadrera "Laugh!" dell'artista Monica Pirone, iniziativa di sensibilizzazione e informazione contro ogni violenza di genere ...