Servizio civile universale | riaperto il bando | fino a quando si può presentare domanda

(Di lunedì 11 marzo 2024) È stato nuovamenteilper la ricerca di 52.236 volontari per il. La scadenza, inizialmente fissata per lo scorso 15 febbraio, infatti, è stata prorogata ancora una volta e ora sarà possibileper partecipare a uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2024 e il 2025 su tutto il territorio nazionale e all’estero. La ricerca, infatti, è rivolta nello specifico a selezionare oltre 51 mila operatori volontari per progetti nel territorio italiano, mentre altri mille sarebbero indirizzata nei 160 progetti e 30 programmo da realizzare all’estero. Ma perle tempistiche sono abbastanza ridotte.ilper il ...

