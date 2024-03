Serie D | il big match finisce 3-1 Uragano Trestina al Casini» Cala il tris e stende il Sansepolcro

(Di lunedì 11 marzo 2024): Fiorenza 6, Omohonria 7, Bucci 6,5, Conti 7, Contucci 6,5, Sensi 6,5, Belli 7,5 (48’ s.t. Soldani s.v.), Farneti 6,5, Tascini 7, Di Nolfo 7,5 (29’ s.t. Menghi 6), Dottori 6,5 (42’ s.t. Coppini s.v.). All. Ciampelli 7,5. VIVI ALTOTEVERE: Di Stasio 6, Del Siena 5 (36’ p.t. Brizzi 5,5), Fremura 6, Della Spoletina 6 (18’ s.t. Essoussi 5,5), Gorini 6, Borgo 6, Piermarini 5,5 (26’ p.t. Gennaioli 6), Fracassini 5,5 (36’ p.t. Mariucci 6), Pasquali 5,5 (22’ s.t. D’Angelo 5,5), Ferri Marini 6,5, Grassi 6. All. Bonura 5,5 Arbitro: Giorgiani di Pesaro 5 Marcatori: 23’ p.t. Belli, 34’ p.t. e 14’ s.t. Di Nolfo, 39’ p.t. Ferri Marini (rig.) Note: allontanati dalla panchina trestinese per proteste al 47’ p.t. il preparatore atletico Bubbolini ed al 42’ s.t. l’allenatore in ...

Juventus - Atalanta, moviola: il rigore chiesto dai bianconeri e l'episodio del 93': ... Guida è stata la scelta del designatore per il big - match di giornata tra Juventus e Atalanta. Arrivato a 197 presenze in Serie A (79 vittorie casa, 55 pareggi, 63 successi esterni), questa ...

Senza Shields, l'Olimpia tenta la rimonta ma non la completa: il Big Match lo vince la Virtus: Basket 2023 - 2024 Serie A Tabellino partita Virtus Bologna - Olimpia Milano Squadra in casa Virtus Bologna Squadra avversaria Olimpia Milano Senza Shavon Shields (e Stefano Tonut),per vincere a Bologna sarebbe servito ...

Serie B - Una Virtus cinica e concreta vince in trasferta a San Severo: Serie B - Una Virtus cinica e concreta vince in trasferta a San Severo: Dopo una Serie di belle prestazioni da applausi ... saranno impegnati tra due settimane contro la Pallacanestro Roseto nel big match del Palaberta di domenica 24 marzo alle ore 18. La voce del Coach - ...

Serie A, 28ª giornata: vola l’Inter, pari per Napoli, Juventus, Atalanta, Roma e Fiorentina. Il Milan è secondo: Serie A, 28ª giornata: vola l’Inter, pari per Napoli, Juventus, Atalanta, Roma e Fiorentina. Il Milan è secondo: É tempo di 28ª giornata in Serie A, vediamo come è andata.

Juventus-Atalanta 2-2, risultato finale della partita di Serie A 2023-2024: doppietta Koopmeiners, gol di Cambiaso e Milik: Juventus-Atalanta 2-2, risultato finale della partita di Serie A 2023-2024: doppietta Koopmeiners, gol di Cambiaso e Milik: La cronaca in diretta di Juventus-Atalanta, in programma oggi alle ore 18, in TV su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...