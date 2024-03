Serie C unica

(Di lunedì 11 marzo 2024) Basket 2000-Cvd Casalecchio 82-70 Basket 2000: Caroli 18, Dias 18, Alberione 17, Pedrazzi 11, Defant 6, Lusetti 6, Amadio 4, Martelli 2, Soncini, Maramotti, Paparella. All. Baroni. Cvd Casalecchio: Folli 13, Montanari, Sciarabba 1, Tabellini 5, Presti 7, Biasco 2, Fuzzi 9, Tognazzi 7, Ramzani 7, Campanella 2, Albertini 4, Lelli 13. All. Folesani. Francesco Francia-Lg 54-70 Francesco Francia: Chiusolo 2, De Ruvo 7, Degregori 8, Bavieri 3, Bianchini 12, Oyeh 1, Forino 2, Rocchi, Vivarelli 2, Balducci 8, Bettini 9, Almeoni ne. All. Mondini. Lg Competition: Giberti 3, Vinciguerra 17, Longagnani 5, Bosnjak 14, Codeluppi 12, Bravi 8, Tosti 4, Morini 1, Parma Benfenati 6. All. G. Vozza. I risultati: Magik-Scandiano 64-71, Modena-Correggio 66-87, Basket 2000-Cvd Casalecchio 82-70, Arena-Novellara 70-65, Francesco Francia-Lg Competition 54-70. La classifica: Scandiano 34; Francesco ...

Il pagellone del lunedì: tenacia, corrente alternata , rigori e la fine delle illusioni: Cosa si è visto nel weekend di Serie A La fine delle illusioni di una grande, la conferma di un ... Se nemmeno il Bologna di Thiago Motta, l'unica squadra a battere i nerazzurri nel 2024, è riuscito a ...

Pescara tra contestazione e pareggio in extremis: ... squadra del momento nel girone B della serie C. Fischio d'inizio in un clima surreale, con i ... Il primo tempo della gara con la Carrarese termina col vantaggio minimo per i toscani e questa è l'unica ...

Serie A 2023/24 - Diretta Sky e NOW 28a Giornata: Palinsesto e Telecronisti: Serie A 2023/24 - Diretta Sky e NOW 28a Giornata: Palinsesto e Telecronisti: Serie A 2023/24 - Diretta Sky e NOW 28a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, Su Sky e in streaming su NOW, in campo la Serie A TIM, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 m ...

Hockey pista Serie A2. Primo tonfo per il Roller: ora non è più in vetta: Hockey pista Serie A2. Primo tonfo per il Roller: ora non è più in vetta: Serie B. L’unica soddisfazione arriva dal campionato cadetto, dove la Rotellistica Sasco Scandianese di Massimo Barbieri ha riaperto i giochi, battendo la capolista Mirandola 2 a 1 con doppietta di ...

Rilasciato il trailer della nuova serie Netflix ispirata a “Kiseiju”: Rilasciato il trailer della nuova Serie Netflix ispirata a “Kiseiju”: una Serie televisiva live-action sud-coreana ispirata al celebre manga di Hitoshi Iwaaki, Kiseiju–L’ospite indesiderato. Questa nuova interpretazione promette di offrire una narrazione unica, ...