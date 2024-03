Serie C | il Tar respinge il ricorso della Juve Stabia sulle porte chiuse

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2024) Arrivano brutte notizie in casasulpresentato al Tar contro la chiusura delledello stadio Romeo Menti per la partita diC contro il Taranto, in programma oggi 11 marzo. La conferma è arrivata direttamente dal club attraverso un comunicato ufficiale. “La SS1907 comunica che ilpresentato al Tribunale Amministrativo RegionaleCampania contro la chiusura delledello stadio Romeo Menti di Castellammare di, in occasionegara-Taranto, che si giocherà questa sera alle ore 20:45, è stato respinto”.