Serie B nazionale Ozzano | a Mestre non basta Filippini

(Di lunedì 11 marzo 2024)93 New Flying Balls 65: Perin 6, Lenyi 8, Caversazio 11, Bocconcelli 9, Aromando 16, Sebastianelli 8, Pellicano 8, Zampieri ne, Bizzotto 2, Smajlagic 12, Mazzucchelli 13. All. Ciocca. NEW FLYING BALLS: Piazza 8, Cortese 4,11, Abega 7, Martini 1, Bechi 3, Terzi, Zanasi, Bastone 15, Myers 4, Balducci 8, Zambianchi 4. All. Conti. Arbitri: Roberti e Morra. Note: parziali 25-13; 55-25; 78-42. Tiri da due:17/36; New Flying Balls23/50. Tiri da tre: 13/31; 4/19. Tiri liberi: 20/23; 7/10. Rimbalzi 45; 31.

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a sport.quotidiano©

Boca Livorno, il bilancio dell'ultimo weekend: ...festeggia la matematica salvezza ed il momentaneo aggancio alla terza piazza nel girone C di Serie ... titolo a parte, darà modo al quintetto livornese di prendere parte alla fase nazionale. Con la ...

Partita e parcheggi al Pala Bastia, Castelli: ''ennesima mancanza di considerazione da parte dell'Amministrazione Comunale': ... visto che siamo l'unica società di pallavolo a Livorno che partecipa a un campionato di Serie B, un campionato nazionale che merita senz'altro più considerazione'.

Serie B Nazionale. Gema mai in partita al PalaMacchia. La Pielle si conferma di un’altra categoria: Serie B nazionale. Gema mai in partita al PalaMacchia. La Pielle si conferma di un’altra categoria: CAFFÈ TOSCANO LIVORNO: Rubbini 13, Chiarini 8, Ferraro, Lo Biondo 12, Diouf 3, Loschi 13, Pagani 12, Campori 10, Laganà 9, Cristofani 1, Manna, Dadomo. All. Cardani ...

La classifica. Lotta serratissima in zona playoff: La classifica. Lotta serratissima in zona playoff: Classifica Serie B nazionale girone A: Caffè Toscano Livorno in testa con 46 punti. Prossimo turno con sfide cruciali tra le prime squadre. Questa la classifica del girone A di Serie B nazionale: ...

Il Molise torna in Abruzzo L’autonomia è fallita: Il Molise torna in Abruzzo L’autonomia è fallita: La regione si era staccata nel 1963 dopo lunghe battaglie. Sessant’anni dopo è un territorio spopolato e pieno di debiti. Il 9 marzo è partita la raccolta firme per il ricongiungimento. Leggi l'artico ...