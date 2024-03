Serie B Nazionale Gema mai in partita al PalaMacchia La Pielle si conferma di un’altra categoria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Caffè Toscano Livorno 81Montecatini 64 CAFFÈ TOSCANO LIVORNO: Rubbini 13, Chiarini 8, Ferraro, Lo Biondo 12, Diouf 3, Loschi 13, Pagani 12, Campori 10, Laganà 9, Cristofani 1, Manna, Dadomo. All. Cardani.MONTECATINI: Savoldelli 4, Mastrangelo 7, Passoni 19, Korsunov 7, Di Pizzo 6, Pirani 8, Mazzantini 7, Angelucci 6, Corgnati, Dell’Anna, Benedetti ne, Soare ne. All. Del Re. Arbitri: Alessi e Curreli. Parziali: 29-14, 46-26, 62-42. Stavolta c’è veramente troppaLivorno per laPallacanestro Montecatini. Agli uomini di Del Re non riescono a concedere il bis, perché i livornesi sino la squadra più in palla del campionato: vincono 81-64 quasi senza sudare, spediscono cinque giocatori in doppia cifra e ribaltano la differenza canestri. La cronaca. Sprinta subito ...