Serie B | la Sampdoria rimonta l'Ascoli | 2-1 | Pirlo sogna i playoff

Sampdoria-Ascoli sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale , orario e diretta streaming del match della ventinovesima giornata di Serie B 2023 / 2024 . Al Ferraris ultima chance o quasi ... (sportface)

Serie B, Sampdoria-Ascoli LIVE dalle 20.30: Serie B, Sampdoria-Ascoli LIVE dalle 20.30: Posticipo della 29esima giornata di Serie B. A sfidarsi, allo stadio Marassi di Genova, a partire dalle 20.30, la Sampdoria e l`Ascoli. Sfida assolutamente decisiva.

Serie B: rimonta Sampdoria, 2 a 1 all’Ascoli e zona playoff agganciata. La classifica aggiornata: Serie B: rimonta Sampdoria, 2 a 1 all’Ascoli e zona playoff agganciata. La classifica aggiornata: Si conclude con Sampdoria-Ascoli la 29esima giornata di Serie B. I blucerchiati vincono 2 a 1 in rimonta e agganciano il Pisa e il Cittadella in zona playoff: al gol di Duris siglato nel primo tempo ...

Pirlo ribalta l'Ascoli in 8 minuti: Kasami-De Luca, la Sampdoria vince 2-1: Pirlo ribalta l'Ascoli in 8 minuti: Kasami-De Luca, la Sampdoria vince 2-1: GENOVA - La 29ª giornata del campionato di Serie B si chiude allo stadio Luigi Ferraris di Genova con la Sampdoria di Andrea Pirlo che vince il 2° match consecutivo battendo per 2-1 l'Ascoli. Gli ospi ...