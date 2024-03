Serie A2 femminile Tushe | buona la prima Ottima prova in Sicilia La vittoria è per 32-18

(Di lunedì 11 marzo 2024)laper la Gruppo AFPrato. Le pratesi allenate da Valentina Megli hanno espugnato il campo dellene del Marsala nella partita d’esordio della seconda fase del campionato diA2, quella definita ad orologio. Netto il successo, come dice lo stesso punteggio finale di 32-18 (primo tempo 15-11), che permette a Martina Micotti e compagne di balzare subito in testa alla classifica del girone F. Questo il tabellino delle pratesi: Grassi, M. Micotti 10, Gurra 8, R. Micotti 1, Della Maggiora 2, Niccolai 1, Logica, Saccenti, V. Rossi 1, Martinelli 8, Bartalucci, D’Avossa. Nell’altra partita dellagiornata Chiaravalle ha battuto Camerano 36-19. La classifica è dunque questa: Gruppo AFPrato e Chiaravalle 2 ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a sport.quotidiano©

Tennis Indian Wells: Sinner batte Struff in due set, è agli ottavi. Avanti pure Paolini e Bolelli - Vavassori: Dopo il singolare maschile e quello femminile, il doppio. Successi anche in questa categoria per il ... teste di serie numero 8. All'orizzonte un possibile "mezzo derby", visto che i vincenti se la ...

Serie A1, Roma cade a Milano: il club rossonero si impone 66 - 61: Basket 2023 - 2024 Serie A1 femminile Tabellino partita Sesto San Giovanni - Oxygen Roma Squadra in casa Sesto San Giovanni Squadra avversaria Oxygen Roma La Oxygen Roma Basket si deve arrendere in casa dell'Allianz ...

Lecce Women, altro pareggio: 1-1 contro l'Independent: Lecce Women, altro pareggio: 1-1 contro l'Independent: La squadra allenata da Vera Indino ha messo a referto il sesto risultato utile consecutivo, nonché settimo pari stagionale. Il gol della formazione di casa è stato segnato da Ejzel ...

Volley A1 Femminile: l’Itas Trentino strappa un punto a Roma: Volley A1 femminile: l’Itas Trentino strappa un punto a Roma: L’Itas Trentino saluta la Serie A1 con una prestazione di grande carattere ...

Freedom FC-Pavia Academy 2-0, mister Ardito: “Sentivamo la partita, un plauso a tutti” (VIDEO): Freedom FC-Pavia Academy 2-0, mister Ardito: “Sentivamo la partita, un plauso a tutti” (VIDEO): Il commento di mister Michele Ardito dopo il 2-0 della Freedom FC Women contro il Pavia Academy nella ventesima di Serie B femminile.