Serie A | Ulivieri sul caso D’Aversa | “Mai come ora bisogna usare la testa per ragionare”

(Di lunedì 11 marzo 2024) “Maiin questo momento servelaper, oltre ogni tensione generata da risultati e classifica”. Così Renzo, presidente dell’Assoallenatori, è intervenuto sul grave episodio avvenuto alla fine di Lecce-Verona della giornata diA ancora in corso, che ha coinvolto l’allenatore Robertoe l’attaccante Thomas Henry, con unata del tecnico all’attaccante scaligero. “Quel che è successo al Via del Mare è sotto gli occhi di tutti – sottolinea– va condannato, non va certo banalizzato, né, aggiungo, però, strumentalizzato. Del resto il primo ad essersi reso conto dell’errore è stato proprio. Un’attenuante che non elimina il fatto”. La preoccupazione di ...

D'Aversa e Henry, la testata vale l'esonero: la condanna di Ulivieri: D'Aversa e Henry, la testata vale l'esonero: la condanna di Ulivieri: «Mai come in questo momento serve usare la testa per ragionare, oltre ogni tensione generata da risultati e classifica». Il presidente dell’Associazione Italiana ...

Don Matteo 14, appello disperato dei fan: tutti rivogliono Terence Hill: Don Matteo 14, appello disperato dei fan: tutti rivogliono Terence Hill: Don Matteo 14, i fan vogliono il ritorno di Terence Hill nella fiction Non manca molto alla messa in onda della nuova edizione di Don Matteo 14. La ...

Don Matteo 14, grande annuncio di Pamela Villoresi: i fan non aspettavano altro!: Don Matteo 14, grande annuncio di Pamela Villoresi: i fan non aspettavano altro!: La Serie tv storica della Rai sta per tornare in televisione ... non mancheranno i colpi di scena riguardanti il suo personaggio. La donna ha detto che Elisa Ulivieri dovrà fare i conti con i ...