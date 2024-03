Serie A | ribaltone clamoroso | arriva l’esonero | scelto il sostituto

(Di lunedì 11 marzo 2024) La società è pronta al cambio in panchina dopo gli ultimi risultati negativi della squadra in questo campionato. In questa edizione dellaA ci sono stati diversi ribaltoni per quanto riguarda le guide tecniche delle squadre. Gli ultimi club in ordine cronologico ad aver cambiato allenatore sono stati il Sassuolo, che ha sostituito Dionisi con Ballardini, e il Napoli, che ha affidato la panchina a Calzona dopodi Mazzarri. Raramente come in questa stagione abbiamo assistito a tante rivoluzioni tecniche: addirittura tre squadre (Napoli, Salernitana ed Empoli) sonote ad ingaggiare il terzo allenatore stagionale. Il turno di campionato che si è appena concluso potrebbe far saltare l’ennesima panchina. Lecce, pronto ildi D’Aversa Lecce-Verona è stata una partita dalle mille emozioni: ...

Il 2024 potrebbe regalare subito un ribaltone in Serie A. Il Genoa, squadra protagonista di un ottimo inizio di stagione, deve fare in conti con problemi legati alle ritenute Irpef e rischia punti ... (calcioweb.eu)

A tre mesi di distanza dallo strappo tra presidente e allenatore, il primo svela i retroscena che hanno portato all’esonero Come in ogni stagione da parecchi anni a questa parte, molte panchine ... (cityrumors)

Altro cambio di allenatore in Serie C. In seguito alla sconfitta per 2-0 nel posticipo di lunedì sera in casa contro il Foggia, il Brindisi ... (calciomercato)

Salernitana, Iervolino conferma Liverani in panchina ma manda la squadra in ritiro: Salernitana, Iervolino conferma Liverani in panchina ma manda la squadra in ritiro: StampaNon ci sarà un nuovo ribaltone tecnico, l’ennesimo di una stagione mortificante per la Salernitana. Per quanto concerne la panchina granata, la società – come riporta oggi il quotidiano “Le Cron ...

Serie B. Il Venezia mette nei guai il Bari, il Palermo torna a vincere: risultati e classifica: Serie B. Il Venezia mette nei guai il Bari, il Palermo torna a vincere: risultati e classifica: Il Venezia batte il Bari e sale al terzo posto, il Palermo torna al successo dopo due sconfitte espugnando il campo del Lecco: lunedì Sampdoria-Ascoli ...

Condanna UFFICIALE: nuovo esonero in Serie A: Condanna UFFICIALE: nuovo esonero in Serie A: ribaltone in Serie A: salta un'altra panchina. Ecco tutti i dettagli riguardo la decisione del club che ha preso posizione con un comunicato ufficiale ...