Serie A | L’Inter mangia a parte

(Di lunedì 11 marzo 2024) Giorni caldi per il calcio di casa nostra! El Inter de Milán come a. Con 75 puntos en 28 encuentros, los de Simone Inzaghi tienen una ventaja de 16 puntos sobre su máximo perseguidor, el Milan (59 puntos). Con el ‘Scudetto’ prácticamente decidido, el gran atractivo del último tramo de temporada en Italia es la pelea por los puestos europeos y el descenso. Este domingo, los de Pioli no fallaron ante el Empoli (1-0) y sumaron tres puntos más para afianzar la segunda plaza. Un gol de Pulisic en el 40? fue suficiente para amarrar el triunfo, que tuvo mejor sabor de boca con el empate de la Juventus, tercer clasificado con 58 puntos, ante el Atalanta (2-2). KOOPMEINERS CONDENÓ A LA JUVE –> Koopmeiners, que está en la órbita del cuadro de Turín, fue el gran protagonista en el Allianz Stadium con un doblete. Cambiaso y Milik fueron los goleadores ...

Fiorentina - Roma 2 - 1 diretta: Svilar para un rigore a Biraghi LIVE: ...delle domenica sera valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A . Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti per un piazzamento europeo e dopo lo stop del Bologna contro l'Inter ...

Gasperini post Juve Atalanta: "Questa squadra ha due p***e così. Contento del pareggio": ...la gara di Serie A contro la Juve Ecco la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini dopo il pareggio della sua Atalanta contro la Juve. BICCHIERE MEZZO PIENO - "Queste quattro partite a parte l'Inter ...

Dall’Inter alla Roma, le grandi con la testa all’Europa: pensando ai soldi e all’anno che verrà: Dall’Inter alla Roma, le grandi con la testa all’Europa: pensando ai soldi e all’anno che verrà: 75 - L’Inter ha guadagnato 75 punti in questo campionato, solo una volta nella storia della Serie A una squadra ha conquistato più punti dopo 28 partite stagionali: sempre l’Inter nel 2006/07 con ...

Kristiansen: “Inter la più in forma della Serie A, nostro atteggiamento giusto”: Kristiansen: “Inter la più in forma della Serie A, nostro atteggiamento giusto”: "Affrontavamo la squadra più in forma del campionato, abbiamo giocato una buona gara soprattutto nel secondo tempo creando occasioni che purtroppo non siamo riusciti a concretizzare, peccato perché si ...

Fiorentina-Roma 2-2: Highlights, video e gol: Fiorentina-Roma 2-2: Highlights, video e gol: Video e Highlights di Fiorentina-Roma 2-2. Le azioni più belle della sfida di Serie A 2023/2024. Rivivi le emozioni del match su Virgilio Sport.