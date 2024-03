Serie A 2023 2024 | oggi e un anno fa | classifiche a confronto dopo 28 giornate

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ledellaventottocon quella dello scorso campionato.l’ennesima vittoria l’Inter di Simone Inzaghi vola a quota 75 punti, ben 25 in più rispetto a unfa. Numeri che fimpressione, così come quelli – in negativo – del Napoli, che dodici mesi fa aveva addirittura 71 punti esi ritrova con 44. In coda oltre alla Salernitana sempre più ultima, da segnalare anche la brutta stagione del Sassuolo e dell’Udinese che rischiano concretamente laB. LE28Inter 75 (+25) Milan 59 (+8) Juventus 58 (-1) Bologna 51 ...

