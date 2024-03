Sembrava un segnale interstellare alieno | invece era un camion

(Di lunedì 11 marzo 2024) Le onde sonore, rilevate nel 2014 a nord della Papua Nuova Guinea, sin ora attribuite ad una palla di fuoco meteoritica aliena, sono in realtà vibrazioni provenienti da unche percorreva le vicinanze. A scoprirlo una nuova ricerca condotta dalla Johns Hopkins University. I risultati, che saranno presentati il 12 marzo alla Lunar and Planetary Science Conference di Houston, smentiscono le precedenti credenze per cui i materiali estratti l’anno scorso dall’oceano risalissero a quella meteora, e avessero, quindi, origini aliene. “Ilha cambiato direzione nel tempo, coincidendo esattamente alla strada che passa davanti al sismometro”, ha detto Benjamin Fernando, sismologo planetario della Johns Hopkins, che ha guidato la ricerca. “È davvero difficile rilevare une accertarsi che questo non provenga da qualcosa”, ha ...

La Russia sta vincendo davvero la guerra Perché lo stallo non è un buon segnale per il Cremlino: La Russia sta vincendo davvero la guerra Perché lo stallo non è un buon segnale per il Cremlino: Due anni dopo l'invasione la guerra prosegue in Ucraina ma anche in territorio russo. Kiev continua a difendersi e «inizia persino a riprendersi ...

Il Bologna sogna la Champions, Fenucci: "Sarebbe un segnale bellissimo": Il Bologna sogna la Champions, Fenucci: "Sarebbe un segnale bellissimo": Le parole dell'amministratore delegato rossoblù in vista del rush finale della stagione. Poi si sbilancia sul futuro di Thiago Motta ...

Calcio: Fenucci, "Bologna in Champions sarebbe segnale italiano": Calcio: Fenucci, "Bologna in Champions sarebbe segnale italiano": (ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Il Bologna in Europa sarebbe un bellissimo segnale per il calcio italiano. Dimostrerebbe, come ha fatto l'Atalanta negli anni passati, che con un'organizzazione societaria ser ...