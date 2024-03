Sei Nazioni | Innocenti | “Quesada ct top | prima critiche feroci e ora stanno zitti”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 11 marzo 2024) (Adnkronos) – "La scelta di? E' stata molto criticata perché ho cambiato il ct Kieran Crowleydel mondiale. Lesono state, ma non ho nessun senso di rivalsa, ristabiliamo la verità, in Italia molti hanno fatto sentire la loro voce, dando anche le loro ragioni e le loro previsioni, come sempre L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.