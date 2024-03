Sei Nazioni femminile 2024 | le convocate dell’Italia | Giovanni Raineri chiama 30 azzurre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 11 marzo 2024) La Nazionale italiana di rugbysi appresta ad affrontare il Sei: il CTha diramato l’elenco delle 30per la manifestazione, un gruppo formato da 19 avanti ed 11 trequarti e capitanato da Elisa Giordano, atleta del Valsugana Rugby Padova che vanta 65 caps in azzurro. Ad aver assommato in carriera il maggior numero di presenze in Nazionale, tra le 30, è invece Lucia Gai, compagna di club di Giordano al Valsugana Rugby Padova: sono 95 i suoi caps, ed in caso di presenza in tutte le partite l’azzurra arriverebbe a quota 100. L’Italia esordirà nel torneo in casa, allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma, il 24 marzo alle ore 16.00 contro l’Inghilterra. Il calendario poi prevede le trasferte in Irlanda (a Pasqua) ed ...