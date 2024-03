Sei coltelli e 34 fendenti | perché quella di Alex Cotoia non fu legittima difesa

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ad aprile 2020 aveva ucciso il padre al culmine dell'ennesima lite con la madre, vittima da anni di violenze. Dopo essere stato assolto in primo grado, lo scorso 13 dicembreè stato condannato a 6 anni e 2 mesi di carere per omicidio volontario.Per la corte d'appello di Torino...

Sei coltelli e una katana - una spada giapponese - in auto. Un ragazzo di vent'anni è stato denunciato dai carabinieri per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. I militari dell'Arma lo ... (today)

“Da Alex 34 coltellate con sei coltelli diversi, ecco perché la sua non fu legittima difesa”: “Da Alex 34 coltellate con sei coltelli diversi, ecco perché la sua non fu legittima difesa”: Alex Cotoia uccise il padre per difendere la madre. I giudici lo hanno condannato a poco più di 6 anni e nelle motivazioni della sentenza parlano di “condotta ...

Alex Cotoia uccise padre violento, le motivazioni della condanna: «Sei coltelli e 34 colpi, fu condotta aggressiva»: Alex Cotoia uccise padre violento, le motivazioni della condanna: «Sei coltelli e 34 colpi, fu condotta aggressiva»: Il 13 dicembre il 22enne di Collegno è stato condannato a sei anni e due mesi, mentre in primo grado era stato assolto ...

Tre ragazzi sequestrati e torturati a Benevento, sfregiati con coltelli e picchiati per ore: 4 uomini arrestati: Tre ragazzi sequestrati e torturati a Benevento, sfregiati con coltelli e picchiati per ore: 4 uomini arrestati: I tre ragazzi, di cui uno minorenne, sono stati sequestrati dai quattro uomini in un appartamento di Benevento: picchiati selvaggiamente per ore, sono ...