Secondo rilancio di marzo per iPhone 14 a prezzo basso su Amazon

(Di lunedì 11 marzo 2024) Continua ad essere molto favorevole suildell’14 nero da 128GB di memoria interna, grazie ad uno sconto che non può assolutamente passare inosservato. Se siete quindi ancora indecisi sul da farsi, questa è l’occasione giusta per acquistare questo top di gamma di stampo Apple, seppur non stiamo parlando del modello di ultimissima generazione. Il suo comparto tecnico però è ancora piuttosto attuale e non dimentichiamo come sarà aggiornato costantemente alle novità legate al sistema operativo iOS. Vale la pena approfittare, quest’oggi, dello sconto del 20% applicato sulprecedente di questo14, ossia di 879 euro. Analizziamo l’ulteriorediper14 a...

Regionali Abruzzo, risultati. Marsilio al 53,5% festeggia il bis. Meloni: «Grande orgoglio, fiducia che non tradiremo»: Regionali Abruzzo, risultati. Marsilio al 53,5% festeggia il bis. Meloni: «Grande orgoglio, fiducia che non tradiremo»: Così una nota della Lega sulle Regionali abruzzesi. «Marco Marsilio è il primo Presidente nella storia dell'Abruzzo ad essere riconfermato dagli elettori per un Secondo mandato. Ed è per noi motivo di ...

Abruzzo, Marsilio: campo largo non sarà il futuro dell’Italia: Abruzzo, Marsilio: campo largo non sarà il futuro dell’Italia: Milano, 11 mar. (askanews) – “Il campo largo non è il futuro dell’Abruzzo perché era il suo triste passato e il campo largo non sarà il futuro dell’Italia”. Lo ha detto il presidente della Regione Abr ...

Vittoria Netta del Centrodestra, Marsilio Entra nella Storia d'Abruzzo: Vittoria Netta del Centrodestra, Marsilio Entra nella Storia d'Abruzzo: Elezioni Pescara - 11/03/2024 06:24 - In una serata elettorale carica di tensione, Marco Marsilio ha fatto il suo ingresso nel comitato elettorale per celebrare la sua vittoria ...