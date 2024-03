Secondo Premio Oscar per Billie Eilish e il fratello FINNEAS

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 11 marzo 2024) Dopo aver conquistato il Grammy Award,si aggiudicano il lorocon What Was I Made For?. Il brano, infatti, si è imposto sulla rosa dei finalisti alla cerimonia degli Academy Awards nella categoria “Miglior Canzone Originale”. Battuto, dunque, da Oppenheimer come miglior film dell’anno, Barbie diretto da Greta Gerwig ha conquistato con la sua colonna sonora e porta a due le statuette per la. Foto KikapressNel 2021, infatti,si erano già portati a casa ilper la miglior canzone originale (No Time to Die) con la pellicola 007 – No Time To Die. Think I forgot / How to be happy / Something I’m not / But something I can be ...