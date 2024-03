Secondo Exit Poll Regionali Abruzzo 2024 | Marsilio 50 | 5% - 54 | 5% e D' Amico 45 | 5% - 49 | 5%

(Di lunedì 11 marzo 2024) L'Aquila - Le urne hanno chiuso puntualmente alle 23:00 in, segnando la fine del voto per le elezioni. La competizione ha visto una serrata sfida a due tra il governatore in carica Marco, rappresentante del centrodestra, e Luciano D’, il candidato unico di un ampio schieramento che comprende tutta l'opposizione. Ildiffuso alle 23:35,ha un ampio margine di vantaggio.delleinrealizzato per "Il Centro" (copertura 100%),(centrodestra) si attesta tra il 50,5% e il 54,5% mentre D'(centrosinistra) tra il 45,5% e il 49,5%. Il dato ...

