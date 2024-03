Seconda puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco 3 | trama 11 marzo | Lolita dà una seconda possibilità a Leon?

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ledi3 torna l’11con la. Luisa Ranieri veste ancora i panni del personaggio creato dai romanzi gialli di Gabriella Genisi. Un vicequestore donna in un mondo di uomini,è forte e determinata, senza perdere mai la sua femminilità e la sua abilità nelle. In questa terza stagione,sarà colta alla sprovvista da un nuovo amore, che la prende alla sprovvista, dopo aver collezionato tanti fallimenti. Intorno a lei ritroviamo Nunzia (Lunetta Savino) e Carmela (Giulia), che decidono di dare una svolta alle loro vite, aprendo un agriturismo insieme a Trifone (Maurizio ...

Tutto pronto per il secondo appuntamento con Boss in incognito 2024 , il docu-reality condotto da Max Giusti in prima serata su Rai2 . Scopriamo le anticipazioni e il protagonista della seconda ... (superguidatv)

Torna stasera , in prima serata su Rai 1, Le indagini di Lolita Lobosco . Il Vicequestore della polizia di Bari ha un nuovo caso da risolvere, mentre tutte le coppie entrano in crisi e non arrivano ... (comingsoon)

Lolita Lobosco 3: anticipazioni della seconda puntata. Cosa succede alla festa: Lolita Lobosco 3: anticipazioni della Seconda puntata. Cosa succede alla festa: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Un ballo in maschera, un omicidio, problemi di cuore: stasera in tv la seconda puntata di “Lolita Lobosco” 3: Un ballo in maschera, un omicidio, problemi di cuore: stasera in tv la Seconda puntata di “Lolita Lobosco” 3: Un ballo in maschera, un omicidio, problemi di cuore con Leon: insomma, la Seconda puntata di "Lolita Lobosco" 3 stasera in tv ...

Boss in incognito 2024, anticipazioni della seconda puntata di lunedì 11 marzo su Rai2: Boss in incognito 2024, anticipazioni della Seconda puntata di lunedì 11 marzo su Rai2: Tutto pronto per il secondo appuntamento con Boss in incognito 2024, il docu-reality condotto da Max Giusti in prima serata su Rai2 ...