Se trovi una moneta sulla lapide di una persona cara | è meglio che tu sappia cosa significa

(Di lunedì 11 marzo 2024) Quando si tratta di ricordare e onorare i cari familiari che hanno lasciato questo mondo, ognuno ha il suo modo di procedere. Rispettare le tradizioni altrui per quanto riguarda la celebrazione della vita dei propri cari è qualche dovrebbe essere scontato nel mondo di oggi. Per alcuni, questo potrebbere impegnarsi in pratiche o usanze che non sono familiari al resto di noi, ma questo non li rende meno validi. Lo stesso si può dire per le lapidi e per il modo in cui alcune famiglie scelgono di adornare il luogo di riposo dei loro cari. Un’usanza comune, che probabilmente avrete visto anche voi, è quella di mettere delle monete sulle lapidi. Ma perché esiste? E da dove proviene? Continuate a leggere per saperne di più… L’apposizione di monete sulle lapidi è un’usanza diffusa nei cimiteri di tutti gli Stati Uniti e non solo. L’ho ...