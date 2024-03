Scuole paritarie di secondo grado a Bergamo | precarietà come nelle statali ma stipendi più bassi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nella maggior parte dei casi ambiscono ad andare via, a lasciare leprivate per entrare negli istituti pubblici, non solo per l’incertezza del posto di lavoro, ma soprattutto per glimarcatamente più ridotti che percepiscono: gli insegnanti delledihanno buste paga con somme dai 300 euro fino ai 650 euro lordi in meno rispetto ai loro colleghi che dipendono dal ministero dell’Istruzione. “In alcuni casi appena sopra i mille euro netti, e senza la certezza, l’anno successivo, di vedere conservato il loro posto” spiega Fabio Cubito, segretario generale della FLC-CGIL di. “Ecco perché la maggior parte degli insegnanti vede il lavorodi ...