Scuola | Santangelo ottiene altri fondi dalla Regione | 3 | 2 milioni per il nuovo istituto comprensivo di Montedecoro

(Di lunedì 11 marzo 2024) Maddaloni. «LaCampania finanzierà per intero grazie alle risorse del Pnrr l’abbattimento e la ricostruzione dell’di via Carmignano a. Grazie al mio impegno istituzionale e al lavoro svolto in sinergia con l’ufficio tecnico del Comune di Maddaloni, il sindaco, la giunta e il consiglio comunale tutto siamo riusciti ad ottenere un finanziamento da tree 200mila euro nell’ambito del programmaViva che consentirà alla comunità didi avere unamoderna e funzionale. Non è l’unica buona notizia. Abbiamo ottenuti49.536,99 euro per la messa in sicurezza dellaAldo Moro. L’attenzione del presidente De Luca e dell’assessore Lucia Fortini alle ...