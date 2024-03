Scuola | D’Elia Pd | ‘da Valditara forzatura inaccetabile su prove Invalsi’

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – ?Il mondo al contrario di Giuseppecolpisce leInvalsi: il ministro le vorrebbe dentro i curricula delle studentesse e degli studenti, ignorando che la loro funzione è quella di monitorare e dare indicazioni alle scuole, non di valutare le ragazze e i ragazzi?. Lo scrive la senatrice Cecilia D?Elia, capogruppo del Pd nella Commissione Istruzione. ?Un’altrapedagogica – prosegue D?Elia – senza ascoltare il mondo della, e per di più affidata al decreto Pnrr. È inaccettabile?. L'articolo CalcioWeb.

