Scuola | concorso al via Alla secondaria 300mila candidati per 30mila posti Il caso precari | perdono punti per partecipare

(Di lunedì 11 marzo 2024) Sono ufficialmente iniziate le prove delstraordinario ter per l’assunzione a tempo indeterminato di 44.654 insegnanti. A partire da lunedì 11 marzo, infatti, gli aspiranti docenti stanno iniziando ad essere accolti nelle rispettive sedi di convocazione, nella regione per la quale hanno presentato domanda di partecipazione (la maggior parte si è trovata convocata alle otto del mattino o alle 13.30 in paesi e città a centinaia di chilometri dpropria residenza). Per lo svolgimento delle prove scritte sono state coinvolte 3.712 istituzioni scolastiche (pari al 45,9% del totale nazionale), con 82.339 postazioni informatizzate. Una pletora di sedi mobilitate in risposta a un boom di domande, suddivise fracomuni e di sostegno.comuni: 98.986 domande per 4.955; ...

