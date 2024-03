Scossa di TERREMOTO Magnitudo 3 sul Vesuvio | avvertita a NAPOLI

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a inmeteo©

(Adnkronos) – Terremoto a Napoli oggi . Una scossa di magnitudo 3 è stata registrata nella zona del Vesuvio alle 19.08 dell'11 marzo, come evidenzia l'Ingv sul proprio ... (periodicodaily)

Terremoto Napoli, dall'inizio di marzo già diverse scosse sul Vesuvio: cosa sta succedendo: TERREMOTO Napoli, dall'inizio di marzo già diverse scosse sul Vesuvio: cosa sta succedendo: Quello di oggi, 11 marzo, non è il primo TERREMOTO registrato a Napoli nel mese di marzo. Il Vesuvio - ricorda "Il Mattino" - ha già tremato diverse volte. Il 2 ...

