Scossa di TERREMOTO Magnitudo 2 7 a Ricigliano SA nella regione Campania | dati in tempo reale

Scossa di TERREMOTO Magnitudo 2.6 ai Campi Flegrei, dati in tempo reale: Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 si è verificata alle ore 18:15:06 del 10 marzo 2024 con epicentro localizzato nei pressi dei Campi Flegrei . Il sisma si è verificato a una profondità nel ...

Scossa di TERREMOTO Magnitudo 5 in Turchia, dati in tempo reale: Una intensa scossa di terremoto di magnitudo 5 si è verificata alle ore 14:55:56 del 10 marzo 2024 in Turchia . Il sisma si è verificato a una profondità nel sottosuolo (ipocentro) di 19.7 km . La scossa è ...

Terremoto oggi, 15 scosse a Monte Cavallo, Macerata/ Ultime notizie Ingv: allerta alta anche a L’Aquila: TERREMOTO oggi, 15 scosse a Monte Cavallo, Macerata/ Ultime notizie Ingv: allerta alta anche a L’Aquila: TERREMOTO oggi a Monte Cavallo: le ultime notizie dall'Ingv. Tutte le scosse di oggi, 11 marzo, tra Macerata, L'Aquila e Amatrice ...

Terremoto in Italia, nuove scosse e intensità dello sciame sismico in aumento: cosa succede ora: TERREMOTO in Italia, nuove scosse e intensità dello sciame sismico in aumento: cosa succede ora: L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Protezione Civile, sta monitorando lo sciame sismico nei Campi Flegrei ...

Napoli, altre scosse di terremoto oggi: alle 14 magnitudo 2.3 ai Campi Flegrei, scia sismica ancora in atto: Napoli, altre scosse di TERREMOTO oggi: alle 14 magnitudo 2.3 ai Campi Flegrei, scia sismica ancora in atto: Scossa di TERREMOTO dopo le 14 di oggi 8 marzo 2024. Esasperazione e paura per la nuova scia sismica.