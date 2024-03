Scossa di terremoto avvertita a Napoli e in provincia

Terremoto Napoli, forte scossa avvertita dalla popolazione: terremoto Napoli, forte Scossa avvertita dalla popolazione: Una Scossa di terremoto è stata avvertita poco dopo le 19 in zona Campi Flegrei. Il sisma è stato avvertito distintamente anche a Napoli. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ...

Terremoto in provincia di Salerno, scossa di magnitudo 2.7: è stata avvertita dai residenti: terremoto in provincia di Salerno, Scossa di magnitudo 2.7: è stata avvertita dai residenti: Ancora una Scossa di terremoto in provincia di Salerno. Il sisma è stato registrato intorno alle 10:50 di oggi, lunedì 11 marzo ...

Scossa di TERREMOTO Magnitudo 2.5 a Campello sul Clitunno (PG) in Umbria, dati in tempo reale: Scossa di terremoto Magnitudo 2.5 a Campello sul Clitunno (PG) in Umbria, dati in tempo reale: Una Scossa di terremoto di magnitudo 2.5 si è verificata alle ore 13:40:37 del 11 marzo 2024 con epicentro localizzato nei pressi di Campello sul Clitunno (PG) nella regione Umbria. Il sisma si è veri ...