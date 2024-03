Scontro tra un camion e un' auto | due morti nel Padovano A Roma due pedoni travolti e uccisi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 11 marzo 2024) AGI - Due persone sono decedute nel primo pomeriggio di lunedì 11 marzo, nel, in incidente stradale tra une un'sulla variante della Strada Regionale 10 in località Santa Caterina d'Este, nel comune di Carceri. I vigili del fuoco, intervenuti da Este, hanno messo in sicurezza i mezzi, ma nulla ha potuto fare il medico del Suem che ha dichiarato la morte della coppia all'interno dell'. Illeso l'autista del mezzo pesante. La giornata è stata funestata da altri incidenti mortali avvenuti nella Capitale. Il primo è avvenuto poco prima delle 12 in viale Sacco e Vanzetti, a Colli Aniene: un'Bmw, condotta da un 58enne, ha investito un pedone di 81 che è deceduto a seguito dell'impatto. Sul posto per i rilievi gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale. Il ...