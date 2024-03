‘Sconosciuti Superstar’ | Angelica | «Più schietta e più malinconica»

(Di lunedì 11 marzo 2024) Si intitola Sconosciuti Superstar il nuovo album di, disponibile da venerdì 8 marzo (Factory Flaws, distribuito da The Orchard). Il terzo album della cantautrice esce nello stesso giorno in cui, cinque anni fa, è stato pubblicato il primo disco Quando finisce la festa («In parte è stato voluto, in parte è successo», dice) ed è stato scritto con la partecipazione di Calcutta e Domenico Finizio. Le registrazioni hanno goduto di un’atmosfera intima – tra mura domestiche e musicassette – che ha aiutatoa distaccarsi in parte dalla «formazione rigida che ho sempre applicato anche in musica». «Bisognava stare in studio per ottenere un certo risultato. – ci dice – Poi ho capito che lo stesso risultato può essere migliore se è aiutato da un’energia rilassata e meno impostata. Gli studi servono, ma così c’è anche ...

