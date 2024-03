Scomparso Danilo Livi | ricerche a San Benedetto | l’appello disperato dei genitori

(Di lunedì 11 marzo 2024) Sandel Tronto (Ascoli Piceno), 11 marzo 2024 – Ore di apprensione per ledi un ragazzo che si è allontanato da casa rendendosi irreperibile. Si tratta di, di 23 anni, allontanatosi dalla sua abitazione al centro di Sandel Tronto, intorno alle 13 di oggi, senza fare rientro né rispondere al telefono. Nel primo pomeriggio ine hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri e ora rivolgono un accorato appello a chiunque possa individuarlo e segnalarne l’avvistamento alle forze dell’ordine. Quando è uscito di casa,era vestito con indumenti da lavoro di una ditta di termoidraulica per la quale presta servizio.

