Scissione nel movimento dei trattori sanniti | un gruppo aderisce ad ‘Agricoltori italiani’

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa protesta degli agricoltori continua, ma ormai il fronte interno si è spaccato in due. La, maturata nei giorni scorsi, è stata di fatto ufficializzata oggi nel corso di una conferenza stampa svoltasi questo pomeriggio a piazza Risorgimento. Per rimarcare la diversità di posizioni idella protesta hanno preso strade diverse: da una parte si sono posizionati gli agricoltori di “Riscatto Agricolo”, che continuano a presidiare la Rotonda dei Pentri all’ingresso della città; dall’altra ci sono i loro colleghidi “Agricoltori Italiani“, che sono partiti alla volta di Roma, posizionandosi sulla via Nomentana. La protesta degli agricoltori, provati dai rincari del costo della vita e delle materie prime, nonché dalle misure europee pensate per rendere maggiormente sostenibile dal punto di ...